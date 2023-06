"Pored Karija, nema težeg igrača za čuvanje zonskom odbranom od Jokića“

DENVER - Košarkaš Golden Stejta Drejmond Grin izjavio je danas da pored Stefa Karija, nema težeg igrača za čuvanje zonskom odbranom od Nikole Jokića u NBA ligi, prenosi Mocartsport.

Denver Nagetsi, predvođeni Nikolom Jokićem koji je upisao novi tripl-dabl, savladali su ekipu Majami hita 104:93 u prvoj utakmici velikog finala NBA lige.

"Zona funkcioniše kada Denver ne šutira dobro. Tako da, u prvoj utakmici finala je završavala posao do određene mjere, ali kada sve ostalo propadne, oni mogu samo da bace loptu Jokiću u reketu. Odbrana mora da se skupi, jer ako to ne uradi, on će pogoditi taj šut sa 70 odsto uspješnosti. A ako se skupi ili malo pretjera u preuzimanju Jokića, svi znamo da će on napraviti pravi potez", istakao je Grin.

Dodaje da je Jokića teško čuvati zonskom odbranom.

"Mislim da pored Stefa Karija, nema težeg igrača za čuvanje zonskom odbranom od Nikole Jokića u ligi. Stef će vas ugasiti šutevima, a Džoker će uvijek naći rešenje, ima ludački osjećaj, može da šutira ili ubaci flouter", zaključio je Grin.