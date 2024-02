Poreska ispekcija "češlja" Crvenu zvezdu

Iz Košarkaškog kluba Crvena zvezda obavijestili su javnost da su od danas u prostorijama kluba prisutne dvije kontrole.

Riječ je o Poreskoj, koju vrši Poreska uprava, te Budžetskoj inspekciji.

„Naložena poreska kontrola u prostorijama KK Crvena zvezda biće za period 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2023.godine. Budžetska inspekcija će vršiti kontrolu za period 01.06.2022.godine do današnjeg dana. Podsećamo da je Budžetska inspekcija (čiji je zadatak da obavi kontrolu namene trošenja svih sredstava koje je naš klub dobio od države) već obavila detaljnu kontrolu kluba za period od 1. januara 2012.godine do 31. maja 2022. godine, kao i da je tada sačinila zvaničan Zapisnik bez bilo kakvih primedbi i prekršaja“, saopšteno je iz KK Crvena zvezda.

Dodaju da KK Crvena zvezda pozdravlja sve napore da se od strane nadležnih državnih organa u dinar utvrdi poslovanje svih košarkaških klubova u Republici Srbiji, kao i klubova u drugim sportovima.

„I upravo zbog toga inspekcije su dobro došle u naš klub! KK Crvena zvezda Meridianbet okreće se narednim izazovima i utakmicama, i uredno ćemo izveštavati javnost“, dodaju iz Zvezde.

