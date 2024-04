Portland prekinuo seriju poraza, odlični Vukčević već starter

Portland je prekinuo seriju od 10 poraza protiv još jednog tima koji se sprema za odmor. Slavili su u Šarlotu u meču koji je najavljen kao obračun dva od tri top pika drafta. Treći pik Skot Henderson se sa 22 poena i 10 asistencija radovao protiv Brendona Milera koji je postigao koš manje. Kod gostiju odlična partija Ejtona 24 poena i 16 skokova. Hornetse je u poraz odveo loš šut 5 od 31 za tri poena. Micić nije igrao zbog povrede, Pokuševski je ubacio 11 poena za dvadesetak minuta. Inače, Šarlot ostaje bez trenera, Stiv Kliford će na kraju sezone podnijeti ostavku.

Lejkersi su na krilima odlične partije Entonija Dejvisa koji je 19 od 35 poena dao u prvoj četvrtini protiv Vašingtona, Lebron je brojao do 25, njegov tim je deveti, pokušavaju da izbore bolji plasman u plej-inu, jure Feniks i Sakramento. Tristan Vukčević je ubacio 15 poena, imao tri skoka, počeo je meč. U jednom trenutku je poslije bliskog susreta sa laktom nekadašnjeg igrača Partizana, Dejvis ostao na zemlji, ali je nastavio meč.

Inače, Tristan je zvao Franka Kaminskog kako bi mu ovaj prenio svoja iskustva kada je u pitanju čuvanje Entonija Dejvisa.

Kem Tomas je ubacio 27 poena, ruki Noa Klauni, ruki sa Alabame (21. pik drafta) napravio rekord karijere sa 22 koša, pa su Netsi iznenadili Pejserse.

Ni "d" od derbija u Bostonu, Seltiksi su raznijeli Oklahomu, Porzingis dominantan sa 27 poena, 12 skokova i pet blokada, ovim trijumfom "Kelti" su obezbijedili prvo mjesto na kraju regularne sezone. Tejtum je ubacio 24, Braun 23 poena, a Tanderu je nedostajao lider Džildžes-Aleksander.

Prvi tripl-dabl Džajlena Džonsona u karijeri, 28 poena, 14 skokova, 11 asistencija je obilježio pobjedu Atlante protiv Detroita, makar kod domaćina. Na drugoj strani veče karijere, rezervista Pistonsa Malači Flin je brojao do 50. To je rekord ove franšize kada su rezervisti u pitanju. Flin je preko Reptorsa i Niksa stigao u Detroit ove sezone, on je tek treći igrač koji nije bio starter, a brojao je do 50. Izjednačio se sa Nikom Amstrongom na drugom mjestu vječne liste, prvi je Džamal Kroford. Kod Houksa, Bogdanović skromnih 10 poena, uz loš šut.

Paolo Bankero vodio je Klivlend do pobjede u Nju Orleansu, Italijan je ubacio 32 poena, Medžik je četvrti, pola koraka ispred Niksa. Pelikansima koji su pali na šesto mjesto Zapada i sada su u opasnosti da izgube direktan plasman u plej-of nisu pomogla ni 36 poena MekKoluma...

Minesota je stigla Denver koji nije igrao, pregazili su očajni Toronto, Entoni Edvards je ubacio 28 poena. Poraz od 48 poena je najgori u istoriji Kanađana. Rajakovićevo opravdanje može da bude što je imao samo osam igrača, starter je Malik Vilijams koji je potpisao ugovor na deset dana, stigao je iz razvojne lige.

Za iznenađenje večeri se pobrinuo Memfis, slavili su u Milvokiju. Džaren Džekson Džunior je ubacio 35 poena. Adetokumbo je ubacio 21 poen, kouč Dok Rivers smatra da je Grk preumoran i da se to vidi na njegovim pokretima. Janis nije želio da izađe iz igre, Lilard je propustio još jedan meč.

Devin Buker je ubacio 40 poena, Sansi su stigli Dalas i Pelikanse, Nju Orleans dočekuju za vikend. Klivlend je loše šutirao za tri poena, vratio se Donovan Mičel sa 24 poena, ali nije bilo puno nade za Kavse.

Rezultati:

Šarlot - Portland 86:89

Vašington - LA Lejkers 120:125

Atlanta - Detroit 121:113

Boston - Oklahoma 135:100

Bruklin - Indijana 115:111

Milvoki - Memfis 101:111

Minesota - Toronto 133:85

Nju Orleans - Orlando 108:117

Feniks - Klivlend 122:101

