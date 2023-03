Poslije 16 godina pauze, "Kraljevi" su u plej-ofu (VIDEO)

Sakramento Kingsi su to i službeno učinili. Nakon 16 sezona, najduža suša u doigravanju u NBA ligi je gotova. Kingsi su sinoć službeno izborili mjesto u doigravanju pobijedivši Portland Trejl Blejzerse rezultatom 120:80. To mjesto u doigravanju prvo im je otkako su se ušunjali kao 8. nosilac nakon sezone 2005/06. Od tada su Kingsi postali sinonim za razočaranje u NBA.

U tih 16 sezona koliko su proveli na lutriji Kingsi su izgubili ukupno 809 utakmica. Imali su 11 različitih glavnih trenera i pet različitih šefova košarkaških operacija. Samo je jedan "Kralj" uspio doći na Ol-Star utakmicu, jer je to DeMarkus Kosins uspio tri puta prije Domantasa Sabonisa i De'Arona Foksa ove sezone. Niz je obuhvatao vlasništvo i porodicu Malof i sadašnjeg vlasnika Viveka Ranadivea, koji je kupio tim 2013. i spriječio njegovo preseljenje u Sijetl.

THE KINGS DROUGHT IS OVER For the first time since 2006, the Sacramento Kings are heading to the postseason, ending the longest playoff drought in NBA history! pic.twitter.com/fHg2i5wEFE