Poslije 30 godina - Niksi otjerali svog najvjernijeg navijača

Oskarom nagrađivani reditelj Spajk Li, zaštitni znak Njujork Niksa, neće više dolaziti u Medison Skver Garden.

Li je odlučio da ne prisustvuje mečevima Niksa do kraja sezone, poslije skoro 30 godina, nakon što su ga je u ponedjeljak maltretiralo obezbjeđenje "Gardena".

Čuveni navijač Niksa je kao i u prethodnih 28 godina ušao na ulaz za zaposlene u MSG, uredno su mu otkucali kartu, da bi ga potom obezbjeđenje prisililo da napusti lift koji je vodio do dvorane.

Li kaže da je skoro 30 godina koristio ulaz iz 33. Zapadne ulice, uključujući i prethodnu nedjelju, kuda obično ulaze predstavnici medija, zaposleni i hendikepirane osobe.

Međutim, pred meč s Hjustonom, obezbjeđenje je tražilo od Lija da napusti Garden i uđe na neki drugi ulaz. On je to odbio jer mu je karta već bila skenirana i ne bi mogao da opet uđe u dvoranu.

Spajk Li je već 30 godina bukvalno zaštitni znak Niksa. Navijači se često šale da je on na utakmicama Niksa češće od igrača Niksa. Uvijek je na stolici pored terena gdje strastveno doživljava svaku akciju na meču

"Stavite mi lisice i uhapsite me kao brata Čarlsa Ouklija", rekao im je Li, podsjetivši na incident od prije nekoliko godina u "Gardenu" kada je obezbjeđenje izbacilo bivšeg igrača Niksa zbog sukoba na sjedištima za VIP osobe.

Sukob Lija s obezbjeđenjem Niksa je brzo postalo "viralno" i glavna tema na društvenim mrežama, a Niksi su odmah reagovali saopštenjem u kojem su tvrdili da su Liju nekoliko puta rekli da koristi ulaz za poznate osobe, što je on odmah demantovao.

"Ulazim iz te ulice skoro 30 godina, zašto me nisu pozvali i rekli da ne mogu više tuda da ulazim", kaže Li, "Kunem se majčinim i bratovim grobom da lažu. Da su me konstantno pitali da idem na drugi ulaz. To je laž. Niksi su sprdnja ove lige".

Američki mediji navode da Spajk Li godišnje potroši 300.000 dolara za svoje mesto na utakmicama Niksa u Medison Skver Gardenu. To znači da je za skoro 30 godina svog "staža" platio Niksima skoro 10.000.000 dolara.

Niksi su u saopšenju naveli i da su dvije strane riješile problem nakon što se Li rukovao s predsjednikom kluba Džimom Dolanom, uz fotografiju loše rezolucije napravljenu skoro sa vrha dvorane.

"Dolan me uznemiravao", odgovorio je Li na ovo.

"Gospodin Dolan mi je prišao na poluvremenu i tražio da razgovaramo. O čemu da razgovaramo? Rekao sam mu da mi niko ništa nije rekao, niko mi nije poslao poruku, mejl, niti me pozvao telefonom da kaže da imaju novo pravilo o ulazu. Niko mi nije rekao".

Li je otkrio da su ga odmah zvali gradski rivali Bruklin Netsi, ali da nikome neće dozvoliti da mu otme ljubav prema narandžastoj i plavoj boji.

"To se neće dogoditi. Želim Niksima mnogo sreće. Ali ni to se neće dogoditi", zaključio je Li.

Neposredno prije incidenta s Lijem, Niksi su imenovali Liona Rouza za novog predsjednika kluba, koji je trenutno tek 13. na Istoku sa skorom 19-42.

