Posljednje kolo ABA lige odlučuje ko ispada, a ko će u baraž

​Posljednje 22. kolo regionalne ABA lige donijeće odgovor koja će to ekipa direktno ispasti, a ko će igrati baraž za opstanak sa drugim najboljim timom iz plej-ofa ABA lige 2.

U centru pažnje će biti nedjeljni mečevi u Laktašima i Novom Mestu. Igokea u nedjelju od 17 časova dočekuje Zadar, dok od 21 čas igraju Krka i Olimpija. Igokea i Zadar su sigurni od direktne eliminacije, ali ne i od baraža. Pobjeda bi za obje ekipe značila osiguran opstanak. Igokeu bi poraz odveo u baraž samo u slučaju da Olimpija slavi kod Krke (tim iz Ljubljane ima bolji međusobni skor s "igosima).

"Nadam se da ćemo dati najpozitivniji odgovor, a to očekujem da će se desiti na terenu u nedelju. Mi smo označili da je ovo meč odluke. Nadam se da je svakom igraču to u glavi i da zna šta to znači - da je izbor samo jedan", kaže Dragan Nikolić, trener Igokee, i dodaje:

"Kakav god da je protivnik sa druge strane, mi treba da gledamo našu kuću svih 40 minuta i za nas postoji samo jedan izbor."

Što se Zadra tiče, poraz ga vodi u baraž, ali samo ako Krka pobijedi Olimpiju. Međutim, Zadrani najavljuju da će ići na pobjedu.

"Utakmica je važna utoliko što s pobjedom praktički brišemo sve negativnosti koje su bile evidentne od starta sezone, i dok ja nisam bio trener i nakon toga. Ne treba nam veći motiv da se u tih 40 minuta prikažemo u što je moguće boljem svjetlu kako bismo izbjegli dodatne kvalifikacije, koje mogu biti neugodne", rekao je trener Zadra Ante Nazor, koji je uoči gostovanja u Laktašima ostao bez Kvamea Vona, s kojim je hrvatski klub raskinuo saradnju.

U petak je bilo tačno 25 godina kako je tadašnja Smelt Olimpija osvojila Kup kupova porazivši tadašnji Taugres (sada Baskonija) 91:81, a ovog vikenda bi mogli biti direktno delegirani u niži rang tj. ABA ligu 2. Ako ne pobijede Krku, sigurno ispadaju.

"Svjesni smo da meč s Krkom odlučuje o svemu pa ćemo se pripremiti za bitku. Ne smijemo pokazivati strah. Ovo nije naša prva bitna utakmica ove sezone, već postoje neke stvari koje trebaju biti ili ne biti. Naš cilj je samo jedan, idemo u Novo Mesto po pobjedu", kaže Jan Špan, košarkaš Olimpije.

Sa druge strane Krka i s pobjedom nije sigurna jer ako Zadar slavi, ekipa iz Novog Mesta ima loš skor u delima s Igokeom i moraće u baraž.

Parovi 22. kola, subota: FMP - Partizan (17), Crvena zvezda - Mega (19), nedjelja Igokea - Zadar (17), Budućnost - Cibona (19) i Krka - Olimpija (21). U petak su igrali Cedevita - Mornar.

ABA LIGA

1. Crvena zvezda 21 20 1 1.775:1.441 41

2. Cedevita 21 15 6 1.830:1.689 36

3. Budućnost 21 15 6 1.692:1.554 36

4. Partizan 21 14 7 1.707:1.590 35

5. Mega 21 10 11 1.726:1.780 31

6. FMP 21 9 12 1.663:1.714 30

7. Cibona 21 9 12 1.662:1.719 30

8. Mornar 21 8 13 1.700:1.813 29

9. Zadar 21 7 14 1.721:1.800 28

10. Igokea 21 7 14 1.698:1.787 28

11. Olimpija 21 6 15 1.626:1.721 27

12. Krka 21 6 15 1.525:1.717 27