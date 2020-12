Potez o kojem bruji Italija, Repeša vukao za kosu i udario svog igrača

Hrvatski trener Jasmin Repeša napravio je potez o kome bruji cijela Italija.

U meču njegovog Pezara i Trsta (84:74), odigranog u nedjelju u Seriji A, bio je revoltiran igrom mladog Henrija Drela.

Drel, koji važi za NBA prospekta, zamijenjen je odlukom Hrvata i na putu ka klupi dobio skoro pa batine.

Repeša ga je prvo povukao za kosu, a potom i udario po leđima, prije nego što je Drel sjeo na klupu.

Drel nije reagovao na bijes Repeše.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game. Thoughts? pic.twitter.com/PkLMHTJ1Qo