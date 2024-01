Potresan govor čovjeka koji je doveo Milojevića u NBA (VIDEO)

Tuguje sportski svijet za Dejanom Milojevićem nakon strašnih vijesti da je umro od posljedica srčanog udara.

NBA liga se poklonila Milojeviću koji je bio pomoćni trener u Golden Stejt Voriorsima i sa kojima je 2022. godine osvojio šampionski prsten.

Njegova smrt žestoko je potresla i bivšeg generalnog menadžra Voriorsa Boba Majersa, koji ga je i doveo u NBA 2021.

"Boli. Teško je, jer kad radite s ljudima, posebno trenerima, viđate ih više od svoje porodice. Razvijete bliskost sa njima. Milojević je bio veći od života. Kada uđe u prostoriju, obasja je. To je takav gubitak, nema ga više. Žao mi je zbog njegove djece, supruge, ljudi koji su radili sa njim. Ostavio je veliki trag na ljude sa kojima je bio blizak, uključujući i mene. Srećan sam što sam ga poznavao. To je život", rekao je vidno utučeni Majers

Bili su jako bliski i njihova uspješna saradnja krunisana je titulom šampiona NBA lige već nakon prve sezone.

"Video sam vijest i to me je pogodilo, teško je. Ne možeš to da prihvatiš odmah. Pričao sam i sa ljudima iz Golden Stejta i jako im je teško. Znam da su otkazali utakmicu, nisu mogli da igraju".

Majers je prošle godine u maju napustio Golden Stejt sa tri titule u svom rezimeu.

