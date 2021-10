Potvrđeno: Navijači slave, stvara se moćni Njukasl

Engleska Premijer liga "dobija" još jedan klub koji će u najavi igrati bitnu ulogu.

Saudijski princ Mohamed bin Salman preuzeo je vođenje "svraka", potvrđeno je iz Premijer lige.

Riješen je spor oko prodaje kluba, odnosno time što je u Saudijskoj Arabiji ukinuta piraterija prenosa Premijer lige u toj zemlji, pa su novi vlasnici stigli na Sent Džejms park.

"Premijer liga je dobila pravno obavezajuća uvjerenja da Kraljevina Saudijska Arabija neće kontrolisati Njukasl", navodi se u saopštenju u koje malo ko vjeruje.

Bin Salman je postao vlasnik Njukasla za 300 miliona funti umjesto Majkla Ešlija, koji je dugo želio da se skloni za tu cifru.

Time su se stekli uslovi da se stvori moćni Njukasl poput Mančester siti jer se u narednom periodu očekuju velika imena.

Svega toga su svjesni i navijači Njukasla koji ispred stadiona prave feštu i proslavu...

(B92.net)

