Povrijedio se Bogdan Bogdanović (FOTO)

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović povrijedio se na utakmici sa Njemačkom.

Iako je Srbija dobro počela i prvu četvrtinu dobila rezultatom 30:21, imala je i jedan problem.

Kapiten Bogdan Bogdanović povrijedio je lakat desne šuterske ruke i zatražio izmjenu, pa je odmah dobio pomoć medicinskog tima.

Bogdan Bogdanovic hurts his shooting hand and asks for a substitution. On the bench, he’s seen constantly shaking his hand, clearly in discomfort. pic.twitter.com/0KikaRGmaW