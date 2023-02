Poznati balkanski hit na treningu Luke Dončića i Dalasa (VIDEO)

Košarkaški as Luka Dončić veliki je ljubitelj balkanske muzike, a koliko Slovenac ima uticaja u Dallas Meveriksima pokazuje i snimak sa treninga ekipe iz Teksasa.

Snimak sa društvenih mreža pokazuje trening Luke Dončića i saigrača, a u pozadini odzvanja poznati balkanski hit Lepe Brene "Luda za tobom".

Prva zvijezda Dalas Maveriksa veliki je ljubitelj balkanske muzike, a ovo nije prvi put da pokazuje koliko uživa u domaćoj muzici, sa nekadašnjih ex-yu prostora, piše N1.

This is so funny that Luka Dončić is making them listen to Serbian music in practice pic.twitter.com/dMahrnZ8z3