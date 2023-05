Poznato gdje je Tristan Vukčević (VIDEO)

Košarkaši Partizana poraženi su na svom terenu od Studentskog Centra u prvom meču četvrtfinalne serije regionalne ABA lige, a trener crno-bijelih Željko Obradović u ovom meču nije mogao da računa na Alena Smailagića pošto se pred meč požalio na bol u koljenu, dok Tristana Vukčevića takođe nije bilo u sastavu.

"Tristan je u Americi, nemam pojma gdje. Dobio je dozvolu kluba da ode", rekao je trener kluba iz Humske.

Tristan je naime u Čikagu gdje je imao treninge pred NBA skautima.

Tristan Vukcevic getting hot at the NBA draft Combine showing his terrific shooting stroke. The 7-foot+ Serbian big man has a great platform to help himself in front of a huge audience of NBA executives in Chicago, many of whom have never seen him play live. pic.twitter.com/xOthBgAlJ1