Poznato kada Jokićevi Nagetsi igraju u polufinalu

Košarkaši Denvera i Minesote započeće polufinalnu seriju Zapadne konferencije u noći između subote i nedelje od jedan čas izjutra, objavila je NBA liga.

Za fanove srpskog košarkaša Nikole Jokića to će ujedno biti i meč koji će najlakše ispratiti, s obzirom na to da počinje u najpovoljnijem terminu. Barem za sada, kako još uvijek nije poznata tačna satnica za potencijalne mečeve poslije četvrtog maja, navodi b.92.

Drugi meč se igra u utorak od četiri ujutru, pa će oni zagriženi možda odlučiti da ranije započnu taj dan i potom produže na posao ili možda čak i školu.

Treća utakmica se igra prvog dana vikenda koji počinje 11. maja, pola sata ranije u odnosu na drugu (03.30), dok je četvrti meč u ponedjeljak poslije tog vikenda od dva izjutra.

Ukoliko bude potrebe, mečevi će se potom igrati u srijedu i petak, a plej-of serija će se najkasnije završiti 20. maja za kada je zakazana "majstorica".

Nagetsi i Timbervulsvi su ove sezone odigrali četiri meča i ostvarili po dvije pobede u međusobnim duelima.

Nedjelja 5. maj (01.00) Prvi meč (Denver)

Utorak, 7. maj (04:00) Drugi meč (Denver)

Subota, 11. maj (03.30) Treći meč (Minesota)

Ponedjeljak, 13. maj (02.00) Četvrti meč (Minesota)

(Ukoliko bude potrebe, satnica naknadno određena)

Srijeda, 15. maj Peti meč (Denver)

Petak, 17. maj Šesti meč (Minesota)

Ponedjeljak, 20. maj Sedmi meč (Denver)

