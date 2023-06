Poznato šta znači kada Jokić prstom pokazuje na dlan dok gleda u kćerku (VIDEO)

Porodica je stub svega, nešto je što i Nikola Jokić najbolje zna i što ističe kada god ima priliku. Mnogo je momenata u kojima slavni košarkaš to i pokazuje, tokom i nakon svake utakmice, a samo neki od njih su nošenje burme na pertlama, na patici, ali i pokazivanje prstom na dlan, dok gleda u svoju kćerkicu Ognjenu.

Mnogi su se pitali šta to znači i kakvu simboliku ima, pa se pričalo da se odnosi na poznatu dječju igricu "Gde zeka pije vodu".

Međutim, nije riječ o tome, već je to njegova i Ognjenina asocijacija na pjesmicu "Sklupčao se mali jež".

"To je stara srpska pesma o ježu i on hoće da spava. Uzeo sam je od trenera, Ogija (Stojakovića), srpskog trenera i njegove žene. Oni su to pevali mojoj kćerki i ona je obraćala pažnju i ukrao sam to. Ukrao sam jer sam video da ona obraća pažnju, pa je to jedan način da je podmitim. Da imam svoju porodicu uvek uz sebe, uvek me štite i to je nešto što je moje i što mi niko ne može oduzeti" rekao je prije nekoliko dana Nikola Jokić, prenosi "Telegraf".

Tekst pjesmice:

Sklupčao se mali jež,

pa sad mirno spava,

boc-boc iglicama,

ne diraj ga ručicama,

bode bode jež

biće suza bež…

