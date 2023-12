Prava KLS bomba: Gordić ima novi klub

Ekipa Spartaka iz Subotice je odlučila da krene na sve ili ništa ove sezone i pokuša da se domogne ABA lige, pošto su nakon trenera Vlade Jovanovića uspjeli da završe i jedan ogroman transfer. Novi košarkaš ove ekipe postao je Nemanja Gordić.

Iskusni plejmejker stiže nakon polusezone u Igokei, gdje je bio izuzetno važan šraf kod Vladimira Jovanovića i gdje je sa ekipom iz Aleksandrovca imao skor od devet pobjeda i četiri poraza, a gdje je najveći trijumf došao protiv Partizana u Beogradskoj areni.

Odigrao je Gordić ove sezone tek pet utakmica, ali, bio je zapažen na svakoj, međutim, očigledno su odlučili u Igokei da mu se zahvale.

On je zato odlučio da dođe u Srbiju, a novi tim je Spartak, što je potvrdio i njegov agent Miško Ražnatović putem svog X profila.

More local transfers…… Lovro Gnjidic is the new pointguard of Mega Mis! Nemanja Gordic moved from Igokea to Spartak Subotica!#BeoBasket