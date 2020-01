Prekinuto košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine (KS BiH) "radi kršenja propozicija" donio je odluku o prekidanju nacionalnog šampionata, odnosno Lige 12.

"Na osnovu člana 33. Statuta Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH na 22. sjednici održanoj 27. avgusta 2019. godine donio je odluku u kojoj se navodi da nadležnost nad komesarom takmičenja u sezoni 2019/2010 ima kancelarija KS BiH. S tim u vezi, s obzirom na to da je došlo do kršenja propozicija, te samim tim narušen je kalendar i regularnost takmičenja Prvenstva BiH sezona 2019/20, donosi se Odluka o prekidu Lige 12 Prvenstva BiH i poništenja nominacija 14. kola Prvenstva BiH Lige 12 između KK Igokea i KK Spars Realway kao i svih nominacija 15. kola Prvenstva BiH Lige 12 do okončanja sastanka i donošenja zaključka od strane UO KS BiH", istakli su iz KS BiH, dodavši:

"O nastavku takmičenja Prvenstva BiH Lige 12 kao i nominacijama za navedene utakmice kancelarija KS BiH dostaviće obavijest nakon što UO KS BiH donese odluku i otkloni nejasnoće. Odluka stupa na snagu danom donošenja".

Do problema je došlo nakon što su se KK Igokea i KK Spars Realway sporili oko termina odigravanja derbi utakmice 14. kola Lige 12.