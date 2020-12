Preminula legenda Boston Seltiksa

U petak, 25. decembra, preminuo je legendarni košarkaš i trener Boston Seltiksa Kej Si Džons u svojoj 89. godini.

U NBA istoriji je ostao upamćen po tome što je osvojio čak 12 NBA titula, od čega osam kao igrač Seltiksa 60-ih godina prošlog veka.

U NBA finalima nikada nije izgubio, imao je maksimalan učinak 8-0, prenosi B92.

Pamtiće se i kao jedini Afroamerikanac, pored Bila Rasela, koji je osvojio nekoliko šampionata u ulozi glavnog trenera.

Od 1989. godine je bio član Nejsmitove košarkaške Kuće slavnih.

I just received a call letting me know my x-roommate/teammate & most of all friend the great KC Jones passed this morning. Prayers to his family. We have been friends for almost 60yrs, this our last photo together. Friends for life #2020Usuck! #RIP ⁦@NBA⁩ ⁦@celtics⁩ pic.twitter.com/Ia6yZB5l2x