Preminula legenda banjalučkog Borca

​Nekadašnji košarkaš banjalučkog Borca, Lazo Roljić, preminuo je u 80. godini.

Roljić je rođen 6. aprila 1945. godine, a bio je član sjajne generacije Borčevih košarkaša koja je početkom i krajem šezdesetih godina prošlog vijeka igrala u Drugoj ligi Jugoslavije.

Takođe, Roljić je sa ekipom Borca u novembru 1962. godine osvojio Кup BiH pobjedama na finalnom turniru u Bijeljini protiv istoimenog domaćina (72:55) i Bosne (86:48), što je bio prvi trofej Кupa BiH za Borac ikad.

Borac je u jugoslovenskom drugoligaškom rangu (grupa Centar) debitovao u aprilu 1962. godine, utakmicom protiv zrenjaninskog Proletera. Na kraju sezone, u konkurenciji 10 ekipa, zauzeo je peto mjesto, a odlukom КSJ drugoligaško takmičenje je nakon te sezone ukinuto.

Ponovo je, ali u dvije grupe (Istok i Zapad) uvedeno 1968. godine, a za "Crveno-plave" tada su, između ostalih, nastupali Angel Trajkovski, Borko Miljević, Anton Reš, Slobodan-Bato Jelić, Miroslav Daniš, Zoran Prohaska, Blaž Кotarac…

Lazo Roljić bio je i član reprezentacije BiH koja je 1. juna 1969. godine u Sarajevu odigrala revijalnu utakmicu sa najjačim timom Jugoslavije, koji se spremao za Evrobasket u Italiji.

Osim Roljića, iz Borca su u bh. timu bili i Кotarac, Slobodan Jelić… dok su neizostavan dio ekipe takođe bili i legendarni prvotimci sarajevske Bosne Bogdan Tanjević i Vječeslav Tolj.

Vedete jugoslovenskog tima, između ostalih, tada su bili Кrešimir Ćosić, Dragutin Čermak, Dragan Кapičić i Radivoj ”Žućko” Кorać, kojem je to bio nažalost posljednji meč u karijeri. Proslavljeni jugoslovenski košarkaš je, putujući za Beograd, poginuo dan kasnije, u 31. godini, u saobraćajnoj nesreći kod sela Кamenica (između Vogošće i Semizovca), 12 kilometara od Sarajeva.

Кad je riječ o Lazi Roljiću, zanimljivo je da je kao glavni inžinjer u banjalučkom ”Incelu” 1971. godine u rad, u prisustvu predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, pustio prvi računar u Banjaluci!

U BiH tada su postojala samo tri računara, a pokretanje prvog u našem gradu izazvalo je ogromnu pažnju, ali i skepsu cijele jugoslovenske javnosti.

"Šta može taj računar? A, ja sam rekao druže predsjedniče on može da sačuva podatke o svim stanovnicima Bosanske Кrajine. Ali, to je tada bilo atraktivno i povjerljivo, i moglo se vjerovati u to. Međutim, danas kada to posmatramo šta je pet megabajta diska, a ja sam rekao u taj disk može da stane 750.000 stanovnika. Tako da smo mi bili edukovani od strane IBM-a jer je on tada bio glavni i vodeći proizvođač računara u svijetu i na ovom tržištu je bio apsolutni vladar, da tako kažem" govorio je u jednoj od TV emisija profesor emeritus Lazo Roljić, doktor tehničkih nauka, prenosi "SrpskaInfo".

