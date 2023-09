Preminuo bivši NBA igrač, Željko Obradović ga doveo u Evropu

NJUJORK - Bivši NBA košarkaš sa velikim evropskim isksutvom Brendon Hunter preminuo je u 43. godini života, objavili su američki mediji.

Vijest je potvrdio trener Ohija Jeff Bowls, čiji je saradnik u posljednje vrijeme upravo bio nekadašnji igrač Boston Celticsa i Orlando Magica.

Ekipa iz Masačusetsa ga je draftovala kao 56. pika na NBA Draftu, međutim u Americi je odigrao svega 70 mečeva prije nego što se preselio u Evropu, prenosi N1.

Prvi evropski angažman imao je u Panatinaikosu kod Željka Obradovića, ali je odigrao samo četiri utakmice i tim je napustio zbog povrede ruke. Kasniju karijeru gradio je u Italiji, Latviji, Izraelu, Njemačkoj, Francuskoj i u Urugvaju.

Uzrok smrti još nije poznat.

Panathinaikos BC would like to express its deepest sorrow for the loss of our former player, Brandon Hunter. Our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/G81n3NeXYU