Preminuo jedan od najboljih košarkaša u istoriji

Bil Volton, jedan od najboljih centara u istoriji košarke, preminuo je u 71 godini, nakon teške bolesti, saopštio je ESPN.

Legendarni centar, član Kuće slavnih, rođen je 5. novembra 1952. godine u Kaliforniji. Tokom koledž karijere igrao je za Univerzitet UCLA u NCAA ligi, prenosi Sport klub.

Bil Volton je kao prvi pik na draftu stigao u Portland Trejblejzerse 1974. godine. Tokom karijere, igrao je za Portland, Los Anđeles Kliperse, Boston Seltikse.

Dva puta je bio šampion NCAA lige, dva puta je bio šampion NBA lige. Bio je MVP finalne serije 1977. godine u dresu Portlanda. Dva puta je učestvovao na Ol star mečevima, osvojio je mnogo individualnih nagrada, bio je najbolji šesti igrač NBA lige, najbolji po broju skokova, po broju blokada.

NBA karijeru je završio sa prosjekom od 13.3 poena, uz 10.5 skokova i 3.4 asistencije po meču.

Hall of Fame center Bill Walton has died of cancer, the NBA says. He was 71.