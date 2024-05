Preminuo legenda NBA lige: Bio je mnogo više od košarke

Nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige i legenda Portlanda Bil Volton preminuo je u 71. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Volton je 1974. godine bio izabran kao prvi pik na draftu od strane Portlanda u kom je proveo pet godina.

Za to vrijeme je osvojio jednu titulu, ali i priznanje za najkorisnijeg igrača lige. Proglašen je i za MVP-ja finala 1977. godine u kom je Portland pobijedio Filadelfiju.

Kasnije je nastupao i za tadašnje San Dijego kliperse, ali i Boston seltikse, sa kojima je došao do svog drugog prstena 1986. godine, podsjeća RTS.

