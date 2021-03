Preminuo legendarni NBA košarkaš Elgin Bejlor

U 87. godini preminuo je legendarni NBA košarkaš Elgin Bejlor, jedan od prvih "polivalentnih" igrača u istoriji košarke i čovjek koji je čitavu svoju karijeru proveo u ekipi Los Anđeles Lejkersa.

Ovu informaciju potvrdili su njegova supruga i kćerka, a navodi se da je velikan NBA lige preminuo prirodnom smrću.

Bejlor je legendarni košarkaš Los Anđeles Lejkersa i čitavu karijeru proveo je upravo u ovoj franšizi, za koju je nastupao od 1958. do 1971. godine, a za to vrijeme uspio se izboriti za čak 11 nastupa na All-Star utakmici i 10 puta je bio član idealne ekipe NBA lige.

Upravo njega smatraju jednim od prvih "kompletnih" igrača u svijetu košarke. Bio je izrazito dobar šuter, dominantan u skoku i odličan asistent, a tokom karijere je igrao čak osam NBA finala i, vjerovali ili ne, nikada nije osvojio šampionski prsten jer je ispred sebe imao tada nezaustavljivi Boston.

Bejlor je član košarkaške Kuće slavnih i smatra se jednim od najboljih igrača u istoriji koji nije usvojio NBA naslov, a na draftu 1958. godine je bio prvi izbor.

Još uvijek drži rekord po broju postignutih koševa na jednoj utakmici NBA finala kada je Bostonu ubacio 61 poen u duelu finalne serije 1962. godine.

Nakon igračke karijere Bejlor je radio kao generalni menadžer Los Anđeles Klipersa i na toj poziciji je proveo ukupno 22 godine.

RIP ELGIN BAYLOR (1934-2021) Dunk Pioneer All-NBA 1st Team 10 of 1st 11 seasons 71 PTS, 25 REB 61 PTS, 22 REB in NBA Finals Avg 38/19/5 while on military duty (played w/ Lakers on weekends)pic.twitter.com/UfEtLCOeIl