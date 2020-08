Preminuo nekadašnji NBA košarkaš Klif Robinson

Nekadašnji NBA košarkaš Klif Robinson, preminuo je u 53. godini života, saopštila je njegova porodica.

Kliford Klif Robinson je imao prilično dugu profesionalnu karijeru tokom koje je u NBA ligi igrao punih 18 godina.

Njega je u NBA dovela ekipa Portland Trejlblejzersa, koja ga je birala u drugoj rundi sa univerziteta Konektikat, pa je u Portlandu i bio najbolji.

Tamo je igrao od 1989. do 1997. godine i ovaj krilni centar i centar je zabilježio jedan "Ol Star" nastup i jednu nagradu za najboljeg šestog igrača lige tokom tog perioda u Oregonu, prenosi B92.

Kasnije se seli u Finiks, pa je igrao za Detroit, Golden Stejt i Nju Džerzi Netse, gdje je 2007. godine i završio karijeru.

Kako prenose američki mediji, čovek koji je bio ikona Portlanda, preminuo je u 53. godini, a trenutno nije poznato od čega. Naime, on je preživeo moždani udar 2017. godine, a godinu dana kasnije mu je uklonjen tumor iz vilice.

Zauvijek će ostati zapamćen kao deo sjajne generacije Portlanda koja je 1992. godine igrala u finalu sa Čikago Bulsima.

#BREAKING The family of Cliff Robinson, former NBA All-Star, UConn alum and Riverside High graduate says he has died. @WGRZ pic.twitter.com/2EYf0e0NPx