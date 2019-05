Preokret Golden Stejta u Portlandu za 3:0

Košarkaši Golden Stejta poveli su 3:0 u finalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, pošto su rano jutros kao gosti savladali Portland 110:99.

Portland je sjajno otvorio meč, imao "plus 18" u drugoj četvrtini, ali su Voriorsi preokrenuli i stigli nadomak petog uzastopnog velikog finala.

U odsustvu povređenog Kevina Durenta, ekipu je predvodio Stef Kari sa 36 poena, a ponovo je sjajan bio Drejmond Grin "tripl-dablom" od 20 poena, 13 skokova i 12 asistencija.

Kod domaćina Si Džej Mekalum ubacio je 23, a Demijan Lilard 19 poena.

Četvrti meč igra se u noći između ponedeljka i utorka, takođe u Portlandu.

@Money23Green (20 PTS, 13 REB, 12 AST) posts his 7th career #NBAPlayoffs triple-double and the @warriors storm back to go up 3-0! #StrengthInNumbers Game 4: Monday (5/20), 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/RUBvfA3HZC