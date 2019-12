Preokret Sakramenta za pobjedu protiv Denvera

​Košarkaši Sakramento Kingsa pobijedili su Denver 100: 97 poslije preokreta i produžetka, a srpski igrači u oba tima nisu imali zapažene uloge, a njihove nastupe obilježilo je i loše šutersko veče.

U osmom trijumfu od starta sezone Kingsi su uspjeli da nadoknade zaostatak od 17 poena sa poluvremena, a do pobjede predvodio ih je Harison Barns sa 30 poena (10/19 iz igre) i pet skokova za 45 minuta igre.

Badi Hild odlično ga je ispratio sa 21 košem i sedam uhvaćenih loptii, Rišon Holms ostvario je dabl-dabl od 13 poena i 10 skokova.

Nemanja Bjelica takođe je imao dvocirene brojke u dvije statističke kolone - prikupio je 12 skokova i 10 poena uz šut iz igre 3/11 za 25 minuta na terenu.

Bogdan Bogdanović igrao je četiri minuta više i ubacio isti broj koševa (4/16, 2/8 za tri poena) uz pet asistencija.

U porazu Nagetsa, srspki centar Nikola Jokić na parketu je proveo 36 minuta, ubacivši samo sedam poena uz loš procenat šuta iz igre 3/11.

Uz to uhvatio je 10 lopti i podijelio šest asistencija.

U ekipi Majka Melouna odličnu rolu imao je Geri Heris sa 25 poena , Džamal Mari ubacio je 15 koševa uz šest dodavanja, dok je Vil Barton ostvatio dabl-dabl sa 14 poena i 12 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbjegne četvrti poraz u sezoni.

Ostali rezultati: Filadelfija- Indijana 119:116, Hjuston- Atlanta 158:111, Milvoki -Šarlot 137:96.

@hbarnes scores a game-high 30 PTS as the @SacramentoKings come back from down 17 in the OT win! #SacramentoProud pic.twitter.com/NyVJaHzqza