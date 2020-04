Prije 28 godina Partizan postao šampion Evrope

Prije tačno 28 godina, 16. aprila 1992. godine Partizan je postao prvi i jedini srpski klub koji je osvojio Kup šampiona.

Crno-bijeli su u dvorani Abdi Ipekči u Istanbulu, u epskoj završnici, savladali Huventud 71:70 nezaboravnom trojkom Aleksandra Đorđevića u posljednjoj sekundi.

Sezona 1991/92 bila je posebno teška za ekipu iz Humske. Sa trenerom debitantnom Željkom Obradovićem, koji je direktno iz reprezentativnog dresa sjeo na klupu, Partizan je krenuo u Kup evropskih šampiona preko Solnoka koga je deklasirao u drugoj rundi kvalifikacija 181:137 u dva meča.

"Nismo bili svesni uspeha jer smo bili mladi, a jedno je pokojni Šarić bio malo stariji od nas. Jednostavno se sklopila ekipa, namestila se hemija. Bez ijednog stranca smo osvojili Kup šampiona. Niko to nije očekivao. Čak je Profa Aleksandar Nikolić mislio da uopšte ne igramo kvalifikacije, nego da preskočimo jednu sezonu. Da se spremimo, pa da igramo sledeće godine. Ipak, na kraju je sve ispalo kako treba. Često pogledam neku utakmicu iz te godine na Jutjubu. To su emocije koje će se retko kada ponoviti," rekao je Zoran Stevanović za Sport Klub.

Partizan je u grupnoj fazi igrao sa Estudijantesom, Huventudom, Filipsom, Bajerom iz Leverkuzena, Mehelenom, Arisom i holandskim Den Helderom, a zbog rata na prostoru nekadašnje Jugoslavije sve mečeve, osim četvrtfinalnog sa Knorom, igrao je u Fuenlabradi. Koliko su ljudi iz predgrađa Madrida zavoleli Obradovićev tim govori i podatak da su i protiv ekipa iz Španije navijali za Beograđane. Povezanost Partizana i Fuenlabrade postoji i danas.

"Zaista specifična sezona, po svemu. U Španiji su nas sjajno prihvatili i sve vreme osećali smo se kao kod kuće. To nije bio tim, već praktično jedno telo, koje je disalo i radilo sve vreme zajedno. Možda je to bio jedan od ključeva uspeha. Uslovi nam nisu išli na ruku, ali smo imali sreće. Mlad tim koji je bio željan afirmacije, sa dva vrhunska asa - Sašom jednim i Sašom drugim. U četvrtfinalu smo eliminisali jednog od glavnih favorita – Knor, u to vreme možda i najbolji evropski klub. Mladost i želja su trijumfovali u Istanbulu. Veliku ulogu u tome svemu je imalo tadašnje vođstvo kluba, kao i profesor Nikolić koji je znao da nas pripremi u svakom pogledu za sve utakmice," istakao je Vlada Dragutinović.

Crno-bijeli su se sa učinkom 9-5 kao četvrtoplasirani tim grupe B plasirali u četvrtfinale gde ih je čekao moćni Knor iz Bolonje, koji su u jedinom duelu te sezone odigranom u Beogradu savladali u Pioniru sa 78:65. Ekipa iz Humske je u revanšu u Bolonji poražena 61:60 i malo ko je vjerovao da mladi srpski tim u majstorici može do pobjede. Ipak, senzacija se dogodila - Partizan je pobedio 69:65 i drugi put u istoriji kluba obezbedio plasman na završni turnir.

"Nijedan tim i nijedan uspeh ne mogu da se poistovete sa onim što smo mi tada napravili. Osvojili smo evropsku titulu sa jednom utakmicom odigranom u Beogradu. Tako posmatrajući, mislim da ne može da se pravi poređenje," kaže dugogodišnji sportski direktor Dragan Todorić.

Obradovićevi puleni su u polufinalu Fajnal-fora bili bolji od Filipsa iz Milana 82:75, dok je u finalu savladan Huventud antologijskom trojkom Đorđevića. Sale Nacionale je meč završio sa 23 poena, a dva poena više postigao je Predrag Danilović koji je zbog pet ličnih grešaka prije vremena morao van igre. Ipak, Danilović je proglašen za najkorisnijeg igrača završnog turnira.

"Nestvarna priča, snimani su i fimovi o tome. Fuenlabradi smo večno zahvalni jer nam je pružila domaćinstvo. Na Fajnal-foru nam nisu davali velike šanse, ali u Istanbulu smo bili sa tri ekipe iz naše grupe i videli smo šansu jer smo znali da možemo da se nosimo sa tim timovima. Nismo imali limit, ni granicu. Nismo razmišljali o tome šta ne možemo, nego smo vjerovali u sebe i držali se kao ekipa. Dobro smo funkcionisali cele te sezone. Dokaz za to je osvajanje triplete. Sa onom famoznom trojkom Saše Đorđevića svi smo ušli u istoriju," naglasio je Mlađan Šilobad.

Partizan - Huventus 71:70 (40:34)

Partizan: Đorđević 23 (5/7 za tri), Danilović 25 (7/12 za dva), Nakić 5, Stevanović 6, Koprivica 4, Lončar 2, Rebrača, Šilobad 4, Darugtinović 2, Šarić.

Huventud: R. Đofresa 8, Viljakampa 13, Prisli 20, Tompson 5, Morales 6, Ruf, T. Đofresa 18, Pardo.

(sportklub.rs)