Problem za Partizan pred utakmicu sa Asvelom

Košarkaši Partizana u utorak od 20.45 časova dočekuju Asvel u utakmici 18. kola Evrolige, a nova godina, po svemu sudeći, nije donijela poboljšanje kada su u pitanju kadrovski problemi u crno-bijelom taboru. Krilni centar ekipe Zek Ledej nije trenirao dan pred utakmicu i u utorak će biti donijeta odluka o tome da li će nastupiti u duelu sa francuskim timom.

Isto važi i za Alena Smailagića, koji nije igrao za Partizan u prethodnom evroligaškom duelu – porazu od Virtusa u ''Štark areni''.

Neki naši igrači još imaju probleme. Prije svih, to je Aleksa Avramović. On je počeo malo da radi sa kondicionim trenerom Batom Zimonjićem. Uroš Trifunović je bolje, a Zek Ledej ima probleme. Nije trenirao danas, još će se vidjeti kako će to sve izgledati sutra. Alen Smailagić se osjeća bolje u odnosu na ono kako se osjećao prije nekoliko dana, spomineuo je Željko Obradović pred utakmicu sa timom Đanmarka Poceka.

Ledej je dobio udarac u kuk, a situacija je veoma delikatna, budući da i drugi Partizanov krilni centar, Smailagić, nije u potpunosti spreman za duel sa poslednjeplasiranim timom na evroligaškoj tabeli.

Odranije u sastavu Partizana se ne nalaze Aleksa Avramović i Uroš Trifunović. Avramović odsustvuje zbog povrede skočnog zgloba, a Trifunovića muči butni mišić.

