Problemi za Zvezdu, otkazan let za Bolonju

Kraj duplog kola Evrolige doneo je određene probleme košarkašima Crvene zvezde kada je u pitanju put u Italiju na 4. kolo protiv Virtusa.

I ne samo problem vezan za put, već i za sastav na koji Duško Ivanović može da računa. Naime, kako "Sport Klub" prenosi, ‘’crveno-beli’’ će protiv Virtusa biti lišeni pomoći Dalibora Ilića koji je dobio grip.

Zvezda na put kreće u četvrtak tokom popodneva, i to letom do Milana, jer je prethodni plan i let Minhen – Bolonja otkazan usljed štrajka na italijanskim aerodromima.

‘’Crveno-bele’’ nakon toga očekuje i dvosatni transfer autobusom do Bolonje, gdje je duel na programu u petak veče i na koji navijači Zvezde neće moći da uđu.

