Program rada koji Nikola Jokić tri godine nije propustio

Košarkaš Nikola Jokić nedavno je sa Denver Nagetsima potpisao najveći ugovor u istoriji vrijedan 270 miliona dolara, a dvostruki MVP ima ustaljenu rutinu koje se ne odriče.

Kako tačno izgleda dan srpskog centra? Na dan utakmice, ujutru sa saigračima ima lagani šuterski trening – to je jedini trenutak kada ekipa kolektivno razgovara o akcijama, vrstama odbrane i protivniku.

Razgovara se o taktici, a zatim igrači idu u hotel, odmore se i dolaze u salu tri-četiri sata pred utakmicu.

Svaki igrač ima svoju rutinu i sebi namjenjeno vrijeme za rad sa specijalizovanim trenerima. Jokićev lični trener najviše pod svojim nadzorom ima trojicu igrača tokom sezone.

On radi sa Jokićem 20-30 minuta. Poslije toga – kada drugi igrač dođe na teren – Jokić sa ličnim trenerom radi video analizu u trajanju u 15-20 minuta. To mogu da budu različite stvari: isječci sa prethodne utakmice, dobri i loši potezi, ili priprema za predstojeći okršaj.

Kada se utakmica završi, Jokić se vraća da dodatno vježba nezavisno od toga koliko je vremena proveo na terenu. Srpski centar radi sa bućicama, da bi se sve završilo istezanjem.

"Počeo je tu rutinu prije tri godine. Poslije svake utakmice, odradi svoj dio sa trenerima, nije preskočio taj dio u posljednje tri godine. Ljudi misle da je samo u pitanju talenat – jeste i to, ali on i mnogo rada. Kada se najbolji igrač ponaša tako, onda to prelazi i na druge – postalo je deo naše timske kulture", kaže Martinas Pocijus, nekada profesionalni košarkaš, a sada član stručnog štaba Denver Nagetsa u intervjuu za Basket News, a prenosi Sport klub.

Jokić i druge zvjezde Nagetsa imaju na raspolaganju devet trenera specijalista za određeni dio igre.

"To je jedna od najvažnijih pozicija u NBA timovima. Cijeli koncept brzog napretka naslanja se na individualni razvoj s tim trenerima, a ne na timske treninge. Raspored je toliko gust da nema vremena za mnogi timskih treninga", ističe 36-godišnji Pocijus i dodaje:

"To je još novo u Evropi, ali je veoma važno. Doći ćemo i do faze u kojoj svaki tim ima barem jednom takvog trenera".

Jokić je prošle sezone prosječno bilježio 27,1 poen, 13,8 skokova i 7,9 asistencija.