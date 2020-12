Prvenstvo BiH u košarci: Važne pobjede Leotara i Borca

Utakmicama 12. kola nastavljeno je prvenstvo BiH u košarci u obje konkurencije. U derbiju kola Spars je bio bolji od Zrinjskog (97:70), uz sjajno izdanje Litvanca Orelika Gediminasa, koji je ubacio 24 poena.

Do velike pobjede stigao je Leotar, koji je slavio u Tuzli nad Slobodom 83:75. Trebinjce su do trijumfa i drugog mjesta na tabeli predvodili Stefan Mijović sa 20 i Vladimir Aleksić sa 19 poena. Do važnih bodova stigao je i Borac, koji je u neizvjesnom meču nadigrao Čelik rezultatom 72:71. Najefikasniji pojedinac bio je Nemanja Nikolić sa 20 poena, dok je Nikola Tanasković dodao 12 poena.

Kod žena vodeća trojka je bila bez greške. Feniks je u gradskom derbiju pobijedio Mladi Krajišnik (90:50), a briljirale su Tamara Kapor (24 poena) i Nikolina Džebo (22 poena, 21 skok). Orlovi su takođe bili ubjedljivi u meču sa Čelikom (82:54), a istakle su se Anđela Gligić (23), Dragana Domuizin (17) i Darija Babić. RMU Banovići nisu imali problema s Jumperom (77:51).

Rezultati (košarkaši): Spars - Zrinjski 97:70, Promo - Kakanj 72:65, Sloboda - Leotar 75:83, Borac - Čelik 72:71. Sinoć: Mladost - Čapljina. Odgođeno: Široki - Bratunac. Poredak: Spars 19, Leotar 18, Široki 17, Zrinjski 17, Čelik 16, Borac 16...

Rezultati: (košarkašice): Čelik - Orlovi 54:82, Brčanka - Igman 78:74, Feniks - Mladi Krajišnik 90:50, RMU Banovići - Jumper 77:51, Rudar Sport - Leotar 03 57:104, Plej-of - Konjic 85:59. Poredak: Feniks 21, Orlovi 19, RMU Banovići 19, Plej-of 19, Čelik 18...