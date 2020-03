Prvi slučaj virusa korona u redovima Denver Nagetsa

Denver Nagetsi potvrdili su da je jedan član tog kluba bio pozitivan na testu na virus korona

Još uvijek nije poznato o kom tačno članu ove franšize se radi.

"Osoba, koja je osjećala simptome koji su povezani sa COVID-19 i koja je testirana 16. marta, trenutno je u samoizolaciji i o njemu brine ljekarsko osoblje. Testiranje je obavljeno na osnovu uputstava državnih službenika za javno zdravlje i klupskih lekara. Svi koji su potencijalno pogođeni ovom situacijom su veoma važni. Nagetsi će nastaviti da rade u koordinaciji sa ljekarima, zvaničnicima i infektolozima za zarazne bolesti, istovremeno se fokusirajući na zdravlje i sigurnost svih u našoj zajednici", piše u saopštenju.

An update from our organization.#MileHighBasketball pic.twitter.com/YmOaj7829W