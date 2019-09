Prvi trijumf Crnogoraca u Kini

Reprezentacija Crne Gore pobijedila je Japan rezultatom 80:65 (26:16, 14:17, 21:18, 19:14).

Utakmica razigravanja od 17. do 32. mjesta između Japana i Crne Gore u Dunguanu završena je prvom pobjedom Crne Gore u Kini.

Japan je slabo počeo utakmicu, ali se u drugoj i trećoj četvrtini pokazao kao izazov za „đetiće“. Sve što je moglo da krene loše po crnogorsku reprezentaciju - krenulo je. U drugoj četvrtini uspijevali su „đetići“ da pogode samo iz reketa.

Međutim, velika prednost u visini dovela je i do znatno više skokova za Crnogorce i čak 10 blokada (Japanci su upisali jednu).

U reprezentaciji Crne Gore bila su četiri igrača sa dvocifrenim učinkom - Nikola Vučević (18), Nikola Ivanović (12), Bojan Dubljević (10) i Milko Bjelica (10).

Montenegro is having a BLOCK party in Dongguan: 6 blocks in the 1st Quarter! #JPNMNE #MontenegroGotGame @NikolaVucevic @BjelicaMilko @DinoRadoncic6 pic.twitter.com/HZ1tgilibq