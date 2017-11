Rade Zagorac karijeru nastavlja u Španiji

Srpski košarkaš Rade Zagorac karijeru će nastaviti u Španiji.

Iako je Zagorac bio blizu potpisa sa beogradskim Partizanom, pregovori nisu uradili plodom.

Njegov menadžer Miško Ražnatović, potvrdio je na Twitteru da je bivši igrač Mege potpisao ugovor sa Real Betisom.

Rade Zagorac, sf, signed contract with Spanish team, Real Betis from Sevilla! He started season with Memphis Grizzlies. #BeoBasket