Radivojević u Igokeu došao na mjesec, a ostao četiri godine

Vuk Radivojević označio je kraj 18 godina duge profesionalne košarkaške karijere koja je počela u Kraljevu, a završila u Laktašima. Radivojević sa parketa ide odmah u fotelju, pa će u narednom periodu biti izvršni direktor za košarkaške operacije u Igokei.

Posljednje četiri sezone proveo je u redovima bh. tima i iskustvom je pomogao timu da bilježi dobre rezulatate ne samo na domaćoj sceni, nego i u regionalnoj ABA ligi. Sa timom iz Laktaša je dva puta bio prvak BiH i četiri puta je osvajao trofej u Kupu. Sljedećeg mjeseca puni 36 godina i odlučio je da je dosta aktivnog igranja, ali košarka će i dalje ostati njegov život.

"To je moralo da dođe i spremio sam se za to. Sada otvaram novo poglavlje. Košarka mi je dala mnogo lepih uspomena i tokom karijere sam stekao mnoga poznanstva", počeo je priču za "Nezavisne" sada već bivši košarkaš.

On je 2015. došao u Igokeu, a plan je bio da se u Laktašima zadrži kratko jer je karijeru trebalo da nastavi u Turskoj. Već nakon 10 dana u Igokei je dobio ponudu da se vrati u Tursku, gdje je neposredno pred dolazak u Igokeu prošao pripreme sa Fenerbahčeom, ali se nije odlučio na taj korak.

"Došao sam na mesec dana, a ostao četiri godine (smijeh). Fantastično sam primljen u Igokei u Banjaluci. Imali smo dogovor da pomognem klubu dok ne dođe neka ponuda. Na kraju su te ponude i došle, ali nisam želeo da idem. Ovde sam bio blizu porodice i to je ono što mi je najviše falilo", kazao je Radivojević, kojem se vrlo brzo pridružila i porodica:

"Kćer je tada išla u školu i čim se završilo polugodište preselili su se kod mene. Sve mi je selo u Banjaluci nakon života u Beogradu. Ovde su ljudi mnogo opušteniji, nema nervoze i tenzija."

Na seniorsku scenu je stupio u Kraljevu, gdje je igrao za Slogu. Sjajne igre preporučile su ga čelnicima Crvene zvezde, u koju je prvi put stigao sa 20 godina. U redovima sada evroligaša odradio je tri mandata i sa "crveno-bijelima" je tri puta osvajao pehar u Kupu Srbije.

"Nakon svega u karijeri ostaje žal što nisam osvojio tilulu prvaka sa Crvenom zvezdom. Bilo je tu mnogo uspona i padova, ali generalno sam osoba koja se ne okreće unazad jer ništa ne možemo da promenimo. Veoma sam zadovoljan karijerom", jasan je Radivojević.

U Srbiji je igrao još u FMP-u, a što se inostranstva tiče, bio je član Fuenlabrade, Turk Telekoma i Slask Vroclava. Karijeru je počeo u mlađim kategorijama Partizana, ali nikada nije dobio priliku u prvom timu.

"Kao klinac sam lutao kroz sportove. Trenirao sam plivanje, tenis, fudbal, koji sam čak i voleo više od košarke. Kada sam imao 10 godina, u gradu se pojavila škola košarke Partizan i odlučio sam da probam. Kod trenera Ace Janjića sam proveo sedam godina i on je najviše uticao na mene da ostanem u košarci. Kada je došlo vreme da potpišem profesionalni ugovor, Partizan nije bio zadovoljan sa mnom. Raskinuli smo ugovor i prešao sam u Slogu i već nakon godinu dana me zvala Zvezda", kazao je on i naglasio da je kao klinac najviše uživao u igrama Aleksandra Đorđevića.

Za kraj razgovora Radivojević se osvrnuo i na igranje za nacionalni tim. Igrao je za reprezentaciju, i to 2007. na Evropskom prvenstvu, kada je Srbija podbacila i grupu završila sa sva tri poraza (Rusija, Grčka i Izrael).

"Grci su nas tada pokrali i svi znamo šta se tada desilo i dobro se sećamo šta je sve rekao Darko Miličić. Tada smo prvi put igrali kao Srbija na Evropskom prvenstvu i svima nam je teško palo. Morali smo mnogo bolje", zaključio je Vuk Radivojević.

Nadam se uspehu

Vuk Radivojević se osvrnuo i na predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kini na kojem će Srbija biti jedan od favorita za osvajanje medalje.

"Nadam se velikom uspehu. Nacija je digla igrače i mnogi ih vide na tronu. Videćemo kako će podneti pritisak. Aleksandar Đorđević radi sjajan posao kao selektor. Ponavljam, nadam se velikom uspehu", rekao je Radivojević.