Rađa: Divac nije nacionalista, ja bih isto uradio

Bivši košarkaški reprezentativac SFRJ i Hrvatske Dino Rađa, izjavio je danas da Vlade Divac nije srpski nacionalista i da bi isto uradio on da je neko "u ono doba" 1990. došao u teren sa srpskom zastavom.

Rađa je to rekao gostujući na HRT-u, aludirajući na događaj sa Svjetskog prvenstva u košarci u Argentini 1990. godine i titule selekcije SFRJ, kada je Divac od jednog navijača koji je ušao u teren uzeo i bacio hrvatsku zastavu.

"Da je meni u ono doba neko došao sa srpskom zastavom, ja bih isto to napravio. Najveći dio sportskih uspjeha postigao sam kroz tu državu, a sad bi neko to htio izbrisati gumicom", rekao je proslavljeni igrač, koji je nedavno postao član košarkaške Kuće slavnih.

Rađa smatra da je najbolja košarkaška petorka Toni Kukoč, Vlade Divac, Dražen Petrović, Jure Zdovc i Dino Rađa, ocenivši da je ta ekipa mogla sve.

Rađa je kazao i da je splitska "Jugoplastika" najbolji evropski klub 20. veka.

"Mi smo bili ekipa klinaca u kombinaciji s jednim iskusnim Duškom Ivanovićem, a Peras i Sobin bili su koju godinu stariji od nas. Organizacija kluba, način rada, sve to skupa počneš da ceniš tek kasnije", rekao je Rađa.

Om kaže da ga fascinira istorija i da je u osnovnoj školi želeo da postane profesor istorije.

"Fasciniraju me diktatori, većina njih završila je u prašini, sve su to neki likovi, mene to interesuje. Pročitao sam, recimo, ''Mein kampf'', pa samim tim i Tito je jedan od tih likova koji je u meni pobudio interes - ko je taj lik kojem sam sa šest godina išao da mašem zastavicom. Stara je govorila da je 'Bog hodao po zemlji dok je Tito bio živ'", zaključio je Rađa.