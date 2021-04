Rađa: Obišao sam Aušvic, Blajburg, Jasenovac, Ovčaru i nije mi jasno

Proslavljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa uključio se u projekt Govor tolerancije Sportsko rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj kojim se mladi potiču na unapređenje vrijednosti kao što su ravnopravnost i multikulturalnost.

Rađa je iz svog ugla govorio o tome šta znači sport.

"Sport mi je toliko emocija u životu izvukao, igrajući i gledajući ga. Toliko sam puta plakao zbog uspjeha Blanke Vlašić, Mirka Filipovića, reprezentacija u vaterpolu, rukometu, Olimpijskih igara. Sport je fenomenalna stvar", rekao je Rađa i dodao:

"Postoje tereni gdje je teško igrati, gdje su ljudi neugodni i neukusni. Na to jednostavno navikneš, izoliraš se i bez toga ne bi bilo to to. No, da ima pretjerivanja ima. 'Ubij, zakolji' je više daj pusti me to...", ispričao je košarkaš.

Rađa kaže da ljude dijeli isključivo po tome jesu li dobri ili loši.

"U životu sam puno toga obišao, od logora Aušvica, Blajburga, Jasenovca, Ovčare, polja smrti u Kambodži. Nije mi jasno zašto ljudi na takvim stvarima ne mogu naučiti. Svi kažu ne ponovilo se, a očito se ponavlja. Po meni postoje dobri i loši ljudi, koje su boje, vjere i nacije - to mi je totalno nebitno. A nisam za ekstremizam, mislim da loše ljude treba izbjegavati i to je sve. Na Facebooku ih jednostavno blokiram", rekao je Rađa pa dodao: "Mislim da treba razmišljati svojom glavom. Nemoj da ti neko puni glavu, Nemoj slušati političare, samo budi s ljudima. Otiđi u Bosnu i Hercegovinu, u Srbiju, u Sloveniju... Ako ti bude dobro otiđi opet. Ako ne bude, nemoj ići".