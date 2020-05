Rađa otkrio zašto je napustio NBA: Balkanci su pametniji

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa objasnio je zašto je napustio ekipu Bostona i uopšte NBA ligu.

On je u redovima Seltiksa proveo četiri godine, a u Evropu se vratio 1997. godine.

Njegov odlazak se poklopio sa dolaskom Rika Pitina u klub.

"Kada sam vidio kako izgledaju treninzi, zvao sam mamu i tražio da dođem kući"

"Kad je došao u Seltikse, čuo sam glasine da je htio da se riješi svih igrača. Četiri godine bio sam među najboljim igračima i osjećao sam da imam pravo direktno ga pitati o njegovim planovima, odnosno hoće li me trejdovati. Rekao sam mu da imam 30 godina i da želim iskren odgovor. Ako me ne želi, u redu, to je njegova povlastica. U krajnjoj liniji to je sve posao, ali i zaslužio sam znati nakon svega što sam dao Seltiksima. Samo mi to reci i ako me već želiš trejdovati, samo da to bude kompetitivna ekipa, a ne kanta za napucavanje", rekao je Rađa i dodao:

"Rekao mi je da me uopšte nema namjeru da me šalje negdje, da želi oko mene graditi ekipu. I, nekoliko dana kasnije, saznao sam da me je trejdovao u tada najgoru franšizu, Sikserse."

Za Filadelfiju nikada nije zaigrao.

"Balkanci su pametniji od Amerikanaca i odlučio sam da ne odustanem od svog prava. Nisam tražio da me pošalje u prvake, već samo dobru ekipu. No, on to nije napravio, a ja sam rekao da imam problema s koljenom. Stoga smo se dogovorili da se vratim u Evropu. Ne možeš da radiš sa osobom koja te laže", zaključio je Rađa.

