Radončić za "Nezavisne": Furao se na Ronaldinja, sa 19 se popeo na krov Evrope

Kao klinac trčao je za fudbalskom loptom i "ložio" se na legendarnog Ronaldinja, ali su ga visina i ljubav prema košarci odvele u drugi sport, u kojem se već sa 19 godina popeo na krov Evrope. Dino Radončić, košarkaš Real Madrida, na privremenom radu u Burgosu, za "Nezavisne" je pričao o trofeju Evrolige, "kraljevskom klubu", reprezentaciji.

Godine 2015. je sa 16 godina ispunio jedan od snova i potpisao za najtrofejniji klub u Evropi, koji je čak 10 puta osvajao Evroligu. Upravo prošle sezone je bio jedan od članova ekipe koja je pokorila Evropu i osvojila popularnu "decimu". Istini na volju, Radončić se nije naigrao, pa je ove sezone otišao na pozajmicu u Burgos, gdje će pokušati da dobije toliko potrebno iskustvo kako bi u narednim godinama bio jedan od najvažnijih igrača Reala. Kažemo najvažnijih jer za to potencijal ima sigurno.

"Mislim da je ova pozajmica bila pravi potez. Došao sam u klub gde su pokazali da mi veruju i gde mi daju mnogo minuta koje ja pokušavam da opravdam dobrom igrom. Sezona je veoma duga, tako da verujem da će doći još bolje igre i, ako bog da, da se vratim u najbolji klub na svetu dogodine", rekao je na početku razgovora Radončić, kojem je, naravno, povratak u "kraljevski klub" jedan od najvećih ciljeva u budućnosti.

NN: Mlad ste igrač koji već ima najvredniji trofej u klupskoj karijeri. Da li ste zadovoljni kako se razvijate kao igrač?

RADONČIĆ: Veoma sam zadovoljan. Moja karijera ide veoma dobrim putem. Ponikao sam u Real Madridu, koji važi za velikana evroligaške i svetske košarke, igrao sam za prvi tim i sada igram skoro 20 minuta u proseku najbolju ligu u Evropi. Naravno, težim ka tome da ide što bolje.

NN: Da li ste zamišljali da ćete tako mladi osvojiti najvažniji klupski trofej u Evropi?

RADONČIĆ: Nikada nisam mogao ni da zamislim da ću osvojiti Evroligu ovako mlad. To je san koji je postao realnost i dan-danas se zamislim pa kažem sebi: "Osvojio si Evroligu sa 19 godina..." Neverovatno zvuči. Sledeći cilj mi je da osvojim još jednu sa mnogo većom ulogom u timu.

NN: Da li ste bili zadovoljni ogranizacijom fajnal fora u Beogradu?

RADONČIĆ: Beograd je bio vrhunski organizator tog F4, sve je bilo top organizovano, svaki detalj je bio 100 odsto spreman. Atmosfera je bila neverovatna, prava košarkaška i zaista sam uživao. Ja sam odrastao blizu Beograda, tako da mi je to osvajanje bilo još draže.

NN: Ipak sve je moglo da bude drugačije u Vašoj karijeri jer ste prvo počeli da trenirate fudbal?

RADONČIĆ: Kao mali bio sam veliki fan Ronaldinja i tako je počela ta fudbalska priča. Imao sam dugačku kosu, nosio rajf i sve te fore, dok nisu počeli baš preterano da me gledaju zbog visine i čak traže pasoš da pogledaju da li sam zaista 1999. godište. Odlučio sam da pređem na košarku jer mi se svidela i na kraju sam postigao puno u tome.

NN: Kao što kažete, našli ste se u igri pod obručima i sada sigurno sanjate odlazak u NBA?

RADONČIĆ: Moja želja je da igram košarku na najvećem mogućem nivou. Voleo bih da se vratim u Real i igram ceo život tamo, ali kao što znate, san svakog dečaka kada počinje da igra košarku je da zaigra u NBA, tako da... Polako, samo rad i doći će sve.

NN: Za Vaše usluge otimale su se mnoge zemlje, a među njima i BiH. Ipak odlučili ste se da igrate za Crnu Goru, šta je presudilo?

RADONČIĆ: Imao sam mnogo ponuda. Od Španije gde živim, Nemačke gde sam rođen, Srbije gde sam odrastao i od BiH u kojoj živi puno familija Radončić i za koju je moj otac jedno vreme igrao rukomet, ali na kraju sam se odlučio za Crnu Goru, jer moje poreklo ipak vuče odatle, osetio sam da je to prava prilika za mene i zaista sam zadovoljan svojom odlukom.

Dončić će biti ruki godine

NN: Nekoliko godina ste dijelili svlačionicu sa Lukom Dončićem, koji sada igra sjajno prvu sezonu u NBA. Koliki su njegovi dometi ove sezone?

RADONČIĆ: Svaki put kad me ljudi pitaju šta očekujem, uvek kažem isto, biće ruki godine. Živeo sam s njim nekoliko godina i zaista sam srećan što sam odrastao s njim. Na zemlji, kulturan, pravi drug, vaspitan i neverovatno talentovan za košarku. To što je on radio u Evropi sa 19 godina nikada niko nije uradio i neće biti ponovljeno još dugo. Zaista je jedan u milion.

Musina glad za uspjehom

NN: Kakvu karijeru u NBA prognozirate za Džanana Musu, kojem je ovo takođe prva godina u najjačoj ligi svijeta?

RADONČIĆ: U kontaktu sam i sa Musom, koji mi je isto dobar prijatelj i koji će isto imati dobru NBA karijeru. Njegova glad za uspehom i dokazivanjem je nešto što veoma poštujem, i naravno, ogroman talenat koji ima da ubaci loptu u koš.