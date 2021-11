Radonjić: Uz podršku navijača do važnih bodova

BEOGRAD - Svjesni smo da nas očekuje težak meč protiv dobre ekipe koja je to pokazala i koja ima kvalitet kao i sve ekipe u Evroligi, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić pred duel sa Panatinaikosom.

Crveno-bijeli sutra od 18 sati dočekuju grčki tim u hali "Aleksandar Nikolić" u 8. kolu Evrolige.

"Igrama do sada pokazali da mogu da svaladaju i prvaka Evrope i to velikom razlikom. Imaju igrače koji mogu mnogo toga na terenu i napadački i odbrambeno. Moramo biti spremni na sve, na čitanje odbrana, na našu igru u odbrani kao i do sada, naravno sve ono što smo prošli uz svu problematiku koju smo imali, izostanke igrača…Imaju i drugi tih problema, ali nama to jako dugo traje i nije lako", rekao je Radonjić novinarima u hali "Aleksandar Nikolić".

Radonjić ni za ovaj meč neće moći da računa na Nikolu Ivanovića i Erona Vajta, koji se postepeno oporavlja od loma ruke koji je zadobio upravo na prijateljskoj utakmici sa Panatinaikosom u Minhenu, dok će Branko Lazić biti u timu za sustrašnji duel.

"Želimo da uđemo u utakmicu sa PAO uz sav respekt, uz veliku podršku navijača i da dužim intervalima dobre igre gradimo rezultat i dođemo do važnih bodova”, poručio je Radonjić.

Krilini košarkaš Zvezde Marko Simonović takođe očekuje veliki borbu na parketu Pionira.

"Očekujem težak meč, lično mislim da su mnogo bolji nego što to pokazuje njihov trenutni plasman na tabeli. Kvalitetna ekipa sa mnogo dobrih pojedinaca i sa trenerom Priftisom koji je imao velikih uspeha sa Uniksom i koji ima sistem i gaji tu srpsku školu košarke. Ako se ne varam, neće biti Nedovića koi je njihov najbolji igrač uz Papapetrua i Mejkona. Imaće dakle taj hendikep, ali izuzetno su opasni i moramo da budemo na maksimumu", rekao je Simonović.

Ovo će biti 15. duel dva tima (trenutni skor je 7-7), a obe ekipe trenutno imaju po dvije pobjede i pet poraza u Evroligi.