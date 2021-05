Radonjić: Uz veliku podršku da pobijedimo i osvojimo trofej

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da očekuje težak meč protiv Budućnosti u majstorici finala plej-ofa ABA lige, ali da se nada da će njegov tim odbraniti domaći teren i osvojiti titulu.

Majstorica finala igra se sutra od 20.30 u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

"I mi i Budućnost smo dobili mečeve na svom parketu. Na nama je zadatak da odbranimo teren i dođemo do trofeja. Čitave sezone bila je borba za poziciju na tabeli, bili smo prvi i to nam je donijelo mogućnost da na svom terenu dođemo do cilja. Svjesni smo činjenice da igramo protiv kvalitetnog protivnika i da nas čeka težak zadatak. Mečevi su bili dobri i interesantni za gledanje. U sutrašnjem meču je bitno da napravimo iskorak u segmentima igre u kojima nismo bili dobri, da budemo koncentrisani. Mišljenja sam da to možemo da odradimo", rekao je Radonjić na konferenciji za medije u hali "Aleksandar Nikolić".

Radonjić je istakao da će ukupan kvalitet biti važan jer to zahtijeva protivnik kakva je Budućnost.

"Imaju kvalitet na svim pozicijama, zadatak je da iskontrolišemo taj kvalitet. Moraćemo da odreagujemo, koncentracija mora biti na maksimumu. Jasno je da moramo odigrati dobro da dobijemo meč, da imamo stabilnost u igri kako bismo kontrolisali meč i pobijedili", rekao je Radonjić.

Osvrnuo se na podršku navijača koju su oba tima imala u prethodnim mečevima.

"Svi znamo koliko je to značajno za nas. Nikom nije bilo prijatno što smo dugo igrali u ambijentu izazvanom zbog korone. Imali smo prilike da igramo pred navijačima, podrška je značila u Pioniru, kao što je ekipi Budućnosti značila u Podgorici. Očekujem da dobijemo još jednu veliku podršku, da nas navijači bodre i pomognu da svi zajedno dođemo do još jedne pobjede", istakao je Radonjić i dodao da je zdravstvena situacija slična kao i pred meč u Podgorici.

Kapiten Branko Lazić očekuje pobjedu.

"Nema šta mnogo da se kaže, peta je utakmica, poslednja u seriji. Očekujem od cele ekipe da damo svoj maksimu i da izađemo na teren i dobijemo utakmicu", rekao je Lazić.

