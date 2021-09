Radonjić pred Fener: Daćemo svoj maksimum

BEOGRAD - Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da će njegov tim dati maksimum na otvaranju Evrolige protiv turskog Fenerbahčea.

Crveno-beli sutra od 19.45 sati igraju protiv Fenerbahčea u Istanbulu u prvom kolu Evorlige.

Branko Lazić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić i Eron Vajt neće moći da nastupe protiv turske ekipe.

"Neću da pricam o povredama i svemu onome što nas prati maltene od leta, kada smo imali problema sa pojedinim igračima, do turnira u Minhenu gde smo nakon toga posle tih kontakta tokom meča ostali bez tri igrača. Neko za neko vreme, neko za malo duže. Do tih nekih tokom priprema specificnih situacija, gde smo maltene od manjka od dva igrača pa do trenažnog procesa bez sedam igrača pokušavali da radimo. Danas smo u situaciji da možemo da kažemo da je situacija prilično slična. Nejt Volters i Lazarević su tokom nedelje odradili sve treninge, Uskoković takodhe. Dobrić i Davidovac putuju sa nama, ali neće igrati, jer još nisu spremni za to. Cirbes je van ekipe u izolaciji i čekamo rezultate testova. Uz Branka Lazića i Erona Vajta koji su van, ostali momci su tu spremni da daju sve od sebe", rekao je Radonjić novinarima u hali "Aleksandar Nikolić".

Trener crveno-belih osvrnuo se na prvog rivala u novoj sezoni Evrolige, koji sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Ðorđević.

"Fenerbahče je napravio nadogradnju u svom timu u odnosu na prošlu sezonu. Imamo igrače koji su nosili tim u prethodnim godinama, a uz to su uspeli da angažuju jedan broj kvalitetnih i iskusnih igrača. Formirali su tim koji je kadar da ove godine napravi dobar rezultat. Na nama je da izađemo na teren bez obzira na kvalitet, i da damo maksimum", poručio je Radonjić i dodao: "Svestan sam svih problema koje imamo, ali idemo da damo sve od sebe, i bez obzira na to koliko igraca imamo na raspolaganju, uradimo sve da se pokažem o najboljem svetlu", zaključio je trener crveno-belih.