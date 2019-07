Raduljica: Nadamo se da srebro može da promeni boju

Košarkaški reprezentativac Srbije Miroslav Raduljica rekao je da Srbija na predstojećem Svjetskom prevenstvu u Kini ima najviše ciljeve, kao i da će zajedništvo koje postoji u timu biti jedan od presudni faktora u borbi za najviši plasman.

"Novo je okupljanje, a sve ostalo je isto. Tu su ista lica, nema tu nekih nepoznanica za nas drugare koji se čujemo i van ovih okupljanja. Sve će to biti dobro, samo da lepo spremimo, da stvorimo hemiju, odnosno nadgradino tu hemiju koju imamo. Mislim da svi jedva čekaju pripreme, to se vidi po osmesima ovih momaka. Nije to uvek tako bilo", rekao je Raduljica Tanjugu.

On je istakao da je zajedništvo nešto što godina prati reprezetnaciju i da će to i na SP u Kini biti jedan od važnih faktora koji će Srbiju izdvojiti od drugih timova.

"Mnogo je lepo i značajno da ljudi shvate da je to jedan od najvećih kvaliteta ove reprezentacije. Ne samo na ovom prvenstvu već i na svakom prošlom i na svakom budućem. Mislim da je to bilo i da će biti jedan od presudinih faktora da mi napravimo dobar rezultat", rekao je srpski centar.

Srbija u Kini brani srebro osvojeno 2014. godine, a očekivanja javnosti su ta medalja moze da promijeni sjaj.

"Kao juče da je bila ta 2014... Nadamo se da srebro može da promeni boju. Ono je jako vredno, ali zlato je ipak zlato".

Aktuelni olimpijski vicešampioni na SP igraće u grupi D sa Italijom, Angolom, Filipinima, a igrač kineskog Ðangsu Dragonsa kaže da će prvenstvo biti specifičcno.

"Mislim da će biti teška svaka utakmica. Prvenstvo je daleko i vremenski i prostorno. Putuje se u Kinu, tamo je dosta drugačije. Raznih faktora ima. Ne bih da pravim neku odstupnicu nama, stvarno stremimo najvišim ciljevima. Ne plašimo se najviših ciljeva. Sistem takmičenja je takav i ekipe su takve da nijedna utakmica neće biti laka. Znamo šta treba da radimo, gledamo samo sebe i svaku sledeću utakmicu. Ne preskačemo nijedan meč i ne gledamo toliko u budćnost. To je recept koji smo koristili do sada i koji bi trebalo da funcioniše jako dobro i ovaj put", zaključio je Raduljica.