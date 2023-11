Rajaković napravio čudo sa Torontom

Ekipa Darka Rajakovića Toronto Reptorsi obilježili su proteklu noć u NBA ligi.

Reptorsi su savladali Vašington Vizardse 111:107 preokrenuvši čak 23 poena zaostatka.

Toronto je drugi put u posljednjih osam dana prepokrenuo poslije više od 20 poena razlike, nakon -22 protiv San Antonija.

Paskal Sijakam je predvodio preokret Rajakovićevih Reptorsa sa 22 poena u trećoj četvrtini od ukupno 39, a imao je i 11 skokova uz 7 asistencija i tri ukradene lopte.

"Nosio nas je do kraja. To pokazuje koliko je kompetitivan, ali i koliko mu je stalo do ovog tima", rekao je o Sijakamu krilo Kris Bušer.

Najbolje ga je pratio Skoto Barns sa 19 poena, 9 skokova, 5 ukradenih lopti i 4 asistencije.

Džejkob Peltl je dodao 13 poena uz 6 skokova i 5 proigravanja, dok je 10 dodao rezervista Prešs Ačiuva.

"Svaki put kad se vratiš posle -20 je nevjerovatno. Srećni smo zbog pobjede, ali ne želimo više ovakvih utakmica", dodao je Bušer.

Najefikasniji u redovima Vizardsa bio je Kajl Kuzma sa 34 poena (14/25 iz igre), dok su po 14 dodali Danijel Gaford i Džordan Pul (2/6 trojke).

Dvocifren učinak imali su još Tajus Džons, Kori Kispert i Bilal Kulibali sa po 10 poena.

Izraelski košarkaš srpskog porekla Deni Avdija je meč završio sa 9 poena (4/7) uz 8 skokova i 6 asistencija.

Vizardsi su vodili 107:95 na 5:47 minuta prije kraja meča, ali od tog trenutka nisu postigli nijedan koš iz igre, promašivši posljednjih 10 pokušaja.

"Uspeli smo da izborimo situacije pod košem. Ne možeš imati bolju priliku da pogodak od toga", rekao je trener Vizardsa Ves Anseld.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.