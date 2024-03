Rajakoviću 12. poraz u nizu

Košarkaši Njujork Niksa su ubjedljivo savladali Toronto Reptorse sa 145:101, u okviru NBA lige.

Niksi se nalaze na trećem mjestu Istoka sa 44 pobjede i 28 poraza, dok su Reptorsi na 12. mjestu sa skorom 23-50.

Bio je ovo 12. poraz u nizu za ekipu Darka Rajakovića, dok je ekipa iz Njujorka upisala i treću uzastopnu pobjedu.

Najbolji u redovima Niksa bio je Majls Mekbrajd sa 29 poena, tri skoka i sedam asistencija, pratio ga je Džejlen Branson sa 26 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Dvocifreni su bili još i Prešs Ačiuva sa 19 poena i 12 skokova, kao i hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović.

Kod Toronta, bolji od ostalih je bio Grejdi Dik sa 23 poena, pratio ga je Geri Trent Džunior sa 18 poena, dva skoka i šest asistencija.

Niksi su od starta diktirali tempo, veoma brzo došli do dvocifrene prednosti koju su uvećavali do samog kraja meča. U završnici su stigli i do maksimalnih +44.

U nastavku takmičenja Toronto dočekuje Filadelfiju, dok Niksi gostuju San Antonio Sparsima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.