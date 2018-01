Rajs raskinuo ugovor sa Barselonom i otišao u Kinu

Američki košarkaš Tajris Rajs saporazumno je raskinuo ugovor sa Barselonom i karijeru će nastaviti u kineskom Šenženu.

"Rajs je pristao da ostatak sezone provede u Kini. Barselona mu želi sreću u nastavku karijere", objavljeno je na sajtu katalonskog kluba.

Ovaj 30-godišnji plejmejker član Barselone bio je od leta 2016. godine, a na početku ove sezone prebačen je u drugi tim.

Igrao je za Himki sa kojim je osvojio Evrokup i proglašen za najkorisnijeg igrača tog takmičenja, isto tako je vodio Makabi iz Tel Aviva do titule Evrolige, a nastupao je i za minhenski Bajern, Lijetuvos Ritas, Artland i Panionios.

U Šenženu zameniće svog zemljaka Kita Lengforda koji je napustio klub.

An agreement has been reached for the cancellation of Tyrese Rice's contract.



We wish him well for the future.



#ForçaBarça



