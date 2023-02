Rasel Vestbruk u Klipersima

Doskorašnji košarkaš Los Anđeles Lejkersa, Rasel Vestrbuk (34) od danas je i zvanično novi član Los Anđeles Klipersa, prenio je novinar "ESPN-a", Adrijan Vojnarovski.

Devetostruki Ol-Star igrač je nedavno napustio Lejkerse i postao košarkaš Jute Džez, ali samo na papiru pošto će Vestbruk ponovo krenuti put Los Anđelesa.

Ovoga puta, obući će dres Klipersa gdje će ponovo zaigrati sa Polom Džordžom sa kojim je dijelio svlačionicu u Oklahoma Tandersima.

