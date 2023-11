Raspoloženi Janis polomio rogove "Bikovima" (VIDEO)

Janis je bio previše dobar noćas za Bulse, ubacio im je 35 poena, dodao 11 skokova, Bobi Portis je takođe imao dabl-dabl, pa su Baksi stigli do pobjede. Nije ih spriječio ni loš šut Lilarda koji se ispromašivao, na ruku im je išao i umor Čikaga, gosti su igrali drugo veče u nizu.

Giannis Antetokounmpo tonight: >35 Points >11 Rebounds >59 FG% Absolutely DOMINATING and looking as good as ever right now#FearTheDeer pic.twitter.com/lShWCrjnXM