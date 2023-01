Rat u "Pioniru" pripao Partizanu

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 79:78 u derbiju 21. kola Evrolige

Tako su se crno-beli "osvetili" za poraz u prethodnoj utamici dvije ekipe u Evroligi u kojoj je domaćin na ovom meču slavio poslije još jedne dramatične završnice.

Zvezda nije mogla da se nada boljem otvaranju, a Partizan gorem. Već iz prve akcije se Nemanja Nedović digao na šut za tri i pogodio, tako podsjetivši sve okupljene kako se okončao premijerni vječiti derbi u kontinentalnom takmičenju (iako su se svakako prethodno navijači crveno-belih pred početak potrudili da se na to ne zaboravi svojom koreografijom).

Partizan je nešto sporije krenuo i nisu puleni Željka Obradovića iskoristili par prvih napada, ali stižu do izjednačenja sredinom uvodnih 10 minuta, a potom i prednosti nakon poena Lesora koji je bio najbolji košarkaš na parketu na početku meča.

Kako su sa terena iskoračili Nedović i Vildosa, tako su i počeli problemi za Zvezdu. U napadu su bili bezidejni, dok je protivnik na drugoj strani počeo da pogađa šuteve za tri. Partizan je krenuo u seriju i stigao do najveće prednosti od osam poena.

Imala je Zvezda skriveno oružje u vidu ofanzivnog skoka, stare boljke Partizana i samo zahvaljujući njemu su uspevali da održavaju priključak. Vildosa je dodao malo svoje "magije" i pogotkom za tri uz zvuk sirene vratio meč na posjed razlike pred drugu dionicu.

Bio je Partizan bolji rival i u drugih 10 minuta tokom kojih je Zvezda nastavila svoje mučenje sa izgubljenim loptama (poluvrijeme završili sa njih 10, naspram Partizanovih četiri), prenosi B92.

Otvorili su dionicu sa serijom od pet poena bez odgovora protivnika, ali se crveno-beli vraćaju nakon čega slijedi obračun Egzuma i Nedovića i povratak Zvezde na zaostatak od samo jednog poena. To je bio samo prvi put od mnogih kada je domaćin prišao toliko blizu i posle toga doživio blokadu zbog koje nije mogao da preokrene rezultat.

Epilog je uvijek bio takav da je Partizanu dopušteno da se ponovo razigra, o čemu svjedoči još jedna prednost od osam poena sa kojom su otišli na poluvrijeme nakon kasne trojke Ledeja.

Niko nije mogao da predvidi ono što je usliedilo u drugom poluvremenu. Partizanovci nikako nisu uspijevali da stignu do koša i sve do duboko u drugu polovinu treće dionice jedine poene je postizao Dante Egzum. Zvezda je to iskoristila tek koliko da nadoknadi zaostatak iz prvih 20 minuta, ali ne i da prijeđe u vođstvo...