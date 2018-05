Ratko Varda za "Nezavisne": Plašim se sebe kao trenera

Pokušavam da se naviknem na penzionerski život i razmišljam o novom početku i šta raditi. Teško je prihvatiti činjenicu da nešto što radite profesionalno od 16. godine nećete više raditi, rekao je Ratko Varda, od prošle godine penzionisani košarkaš, koji je u razgovoru za "Nezavisne" govorio o mogućem trenerskom poslu, o Evroligi i navijačima.

Karijeru je počeo u Partizanu, igrao je za Detroit, Bešiktaš, Real, Radnički, Mega Vizuru, Dinamik..., ali nakon 23 godine pod obručima mora da razmišlja o novom životu.

"Teško je kad znate da nećete raditi nešto što ste profesionalno radili 23 godine i razmišljam gde bih se najbolje uklopio. Nedostaje mi košarka. Treninzi su mi nedostajali do pre dve-tri godine, sada već ne, jer i kada glava i srce hoće, telo ne može da podrži. Ali, nedostaju mi utakmice, takmičenje. Odmalena sam bio neko ko voli da se nadmeće. I sada kad gledam na TV-u utakmicu razmišljam: 'Ja bih to uradio drugačije' ili 'Ja bih to uradio bolje', rekao je Varda, koji u Banjaluci boravi zbog promocije kampa "Grawe three points".

Pruža podršku mladima, ali u trenerski posao zasad ne ulazi.

"Radio sam sa više od 20 trenera, od svih njih je bar po dva procenta njihovog znanja došlo do mene, ali otom-potom. Kada me neko pita za trenerski posao, kažem da se plašim samog sebe i kako bih ja radio iza linije terena a da ne mogu da uđem. Ili, recimo, kako bih reagovao da neki igrač ne može da podrži nešto što zamislite. Dešavalo se da igračima sa kojima sam igrao trener 10 puta nešto ponovi, a oni to ne usvoje i tada sam razmišljao kako bih se ja ponašao", rekao je Varda.

Na pitanje da li bi bilo "tuče", kroz osmijeh je odgovorio:

"Ne bi. Nisam ja više takav blento."

Kaže da je na njega od stranih trenera najveći utisak ostavio Đoan Plaza, a od domaćih izdvaja jedno ime:

"To je Darko Ruso, jer je principijelan. Ako kaže da je linija tu i da morate da stanete iza linije - morate da stanete, a ne pet centimetara ispred te linije. Neki ga nazivaju ludakom, ali čovek je radio onako kako, po meni, treba da se radi. On je kapetan na brodu i ako izgubite utakmicu on će da 'leti', a ne neko od igrača. Treneri su veliki faktori, moraju da usmere 12 igrača."

Nije lako sve posložiti, posebno kod nas, i u vrijeme kada novac ima veliki uticaj na sve.

"Dosta više novca je van naših okvira, van Balkana. Recimo, u Dinamiku za koji sam igrao igrači su plaćeni od 500 do 1.000 evra, dok neki igrači, možda slabiji ili tog kvaliteta, u inostranstvu dobijaju mnogo veći novac. Tada se vraćamo na pitanje gde je naša košarka, gde smo mi. Nebitan je finansijski deo, ali to je pokazatelj koliko je važno da imate stabilnu ligu i navijače. Kod nas nema ni novca ni navijača. Da biste imali novac, morate da vratite publiku na tribine", kaže Varda i dodaje da treba dosta vremena da se to desi:

"Ljudi će pre da gledaju u telefon nego da dođu na utakmicu. Prvo ide vaspitanje iz kuće, deci treba da predstavimo prave vrednosti. Mnogo je to zapušteno, stanje propada od raspada Jugoslavije i ne možemo da pucnemo prstima i da se sve sredi. Treba dosta vremena."

Jedan je od onih koji smatraju da je ABA liga napravljena zbog malog broja kvalitetnih timova u državama bivše Jugoslavije, ali da ni ona nije posjećena.

"Crvena zvezda, Partizan i Budućnost imaju posetu, a Cedevita kad dođe u završnicu takmičenja... Nešto treba da se menja iz korena. Lično ne vidim smisao te lige", kaže Varda i dodaje da stvari u košarci ne funkcionišu kako treba:

"Evroliga je postala kao naša domaća liga, gde se pre početka zna koji će timovi igrati ABA ligu. Koja je draž da igrate domaće prvenstvo ako prvak ne ide u Evroligu? To je veliki biznis, rulet vrte vlasnici klubova i Evrolige. FIBA je pokušala nešto da uradi (formirala FIBA Evroligu), ali se kasno setila. Ne možete da promenite nešto što ste zapustili. Oni su olako izgubili Evroligu i posle 15 godina su se setili da hoće da je vrate jer su videli koliko je tu novca. Kvalitet kao kvalitet je dosta pao, ali što se tiče posećenosti neverovatno je velika."

Na F4 možda zbog klinaca

Ratko Varda kaže da mu je žao što Panatinaikos neće igrati na fajnal foru Evrolige u Beogradu, ali i da je lijepo što je Žalgiris među četiri najbolja tima. Ipak, ne zna da li će uživo gledati završnicu elitnog takmičenja koju će pored Žalgirisa igrati CSKA, Real Madrid i Fenerbahče.

"Biću u tom periodu u Beogradu, ali ne znam da li ću ići na fajnal for (igra se od 18. do 20. maja). Ako neko od klinaca bude želeo da ide - ići ću", rekao je Varda.

"Grawe three points" na Jahorini

Košarkaški kamp "Grawe three points" i ove godine će biti održan na Jahorini, gdje će se okupiti više od 400 dječaka i djevojčica iz Evrope, a značaj kampa istakli su bivši uspješni košarkaši i promoteri Miroslav Berić i Ratko Varda.

Oni su istakli da su ponosni što su dio događaja koji organizuje KK Partizan TS iz Banjaluke. Podrška je kao i ranijih godina stigla od Zorana Stevanovića, direktora mlađih kategorija Košarkaškog kluba Partizan iz Beograda, ali organizacija ne bi bila moguća bez generalnog sponzora "Grawe osiguranja" AD Banjaluka. Ugovor o sponzorstvu juče su potpisali Veselin Petković, generalni direktor "Grawe osiguranja", i Željko Krunić, predstavnik KK Partizan TS. Kamp će biti organizovan u četiri smjene, prva počinje 30. juna, a posljednja završava 24. avgusta.