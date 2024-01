Reakcija novinarke Denvera na trojku Jokića postala hit (VIDEO)

Keti Ving, novinarka Denvera, podijelila je na svojim društvenim mrežama zanimljiv snimak na kom slavi trojku Nikole Jokića za trijumf nad Golden Stejtom.

Keti nije bila sa ekipom na gostovanju, ali je, sudeći po njenim riječima, predosjetila šta bi moglo da se desi u posljednjem napadu.

"Snimila sam sebe kako gledam finalnu predstavu jer sam pomislila: zašto da ne, ko zna! Sada je 2024. i ono što sam naučila je da još ne znam šta da radim sa rukama, a Nikola Jokić je sa druge planete", napisala je Keti.

I recorded myself watching the final play because I thought why not who knows and it’s now 2024 and what I learned is I still don’t know what to do with my hands and NIKOLA JOKIĆ IS FROM ANOTHER PLANET pic.twitter.com/3wFHwpcD8a